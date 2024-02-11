МИД России: На западе почувствовали вкус российских денег
Москва понимает, что возвращение ее заблокированных на Западе активов затянется надолго, заявил директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.
— Мы прекрасно понимаем, что процесс разблокировки российских активов затянется надолго. На Западе почувствовали вкус российских денег. Ни для кого не секрет, что наши средства реинвестируются и служат хорошим подспорьем для бюджета той же Бельгии, который пополняется за счет налогообложения дохода с этих сумм. А цифры здесь весьма впечатляющие , — сказал Артем Студенников.
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