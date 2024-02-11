В Казани за сутки произошло 280 ДТП
За сутки в Казани произошло 280 ДТП. Об этом сообщает ГИБДД по Казани.
Пять дорожно-транспортных происшествий завершились травмами для пешеходов и водителей.
Среди нарушителей — восемь нетрезвых автомобилистов и один человек без водительских прав. Еще четыре гражданина доставлены в отделы полиции по подозрению в совершении преступлений.
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