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Происшествия

В Казани за сутки произошло 280 ДТП

09:39, 11.02.2024

За сутки в Казани произошло 280 ДТП. Об этом сообщает ГИБДД по Казани.

Пять дорожно-транспортных происшествий завершились травмами для пешеходов и водителей.

Среди нарушителей — восемь нетрезвых автомобилистов и один человек без водительских прав. Еще четыре гражданина доставлены в отделы полиции по подозрению в совершении преступлений.

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Происшествия Татарстан
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