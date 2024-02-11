Сенатор США выступил против нового пакета помощь Украине

Сенатор США Майк Ли выступал четыре часа против передачи помощи Украине, как следует из трансляции на сайте сената. По его словам Майка Ли, 113 миллионов, которые страна уже пожертвовала на нужды ВСУ — достаточно.



«Мы не можем отправлять миллиарды долларов на Украину, в то время как границы Америки истекают кровью», — подчеркнул сенатор США.

Ранее в социальных сетях он писал, что будет выступать против нового пакета помощи Украине, потому что «не может предать обязательства перед американским народом».

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Нафиса Миннехузина