В январе — ноябре 2023 года рост зарплат в Татарстане составил 13,3%

За одиннадцать месяцев 2023 года зарплаты в Татарстане выросли на 13,3%. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Средний доход татарстанцев в этот период был равен 59 994,2 рубля. В ноябре зарплаты увеличились 2,6% по сравнению с октябрем и на 13,6% за год.

Наибольший доход в республике зафиксирован в такой сфере, как добыча полезных ископаемых (94 559,4 рубля). Напротив, самые низкие зарплаты выплачивают сотрудникам гостиниц и общепита (36 387,7 рубля).

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Галия Гарифуллина