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Происшествия

В Казани на улице Ершова гонщик на ВMW сбил трех человек

23:18, 10.02.2024

В Казани автомобиль ВMW, мчавшийся на огромной скорости по улице Ершова около «Корстона», сбил трех человек и врезался в столб, пишут местные telegram каналы.

Как утверждают очевидцы, машина ушла в занос. Водитель не смог справиться с управлением и сбил трех пешеходов. Гонщика задержала полиция.

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Галия Гарифуллина
Происшествия Татарстан
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