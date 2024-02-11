В Казани сегодня ожидается до -15 градусов
В Казани сегодня переменная облачность, без существенных осадков, сообщили в Гидрометцентре по Татарстану.
Максимальная температура воздуха днем составит от -13 до -15 градусов. Ветер юго-восточный 4—9 м/с. На дорогах гололедица.
В Татарстане максимальная температура воздуха днем может опускаться до 17 градусов. Минимальная температура воздуха утром составит -20..-25 градусов, местами -26..-31 градусов.
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