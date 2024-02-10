В Татарстане план по вводу жилья на 2024 год выполнен на 13%

В 2024 году планируется ввести в строй как минимум 3 миллиона 150 тысяч квадратных метров жилья. На 10 февраля план по вводу жилья выполнен на 13% - введено 399 тысяч квадратных метров, сообщил на совещании в доме правительства Татарстана министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.



Министр отметил, что с начала года на строительных площадках республики не было зафиксировано несчастных случаев. Кроме того, Айзатуллин добавил, что объекты, входящие в государственные программы, проверяются специалистами ГИСУ. За первое полугодие 2023 года ими было проведено 73 контрольно-надзорных мероприятия.

Отдельно министр остановился на обеспечении жильем отдельных категорий граждан. Так, в этом году в Татарстане квартиры должны получить 930 детей-сирот. На эти цели предусмотрено более 1 млрд 742 млн рублей. Также идет проверка учетных дел многодетных семей, воспитывающих пять и более детей. Сейчас в этой категории 28 получателей сертификатов.

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Маргарита Головатенко