Молодежь Татарстана представит успехи на «Форуме национальных достижений»

Молодежь Татарстана представит успехи на «Форуме национальных достижений» на Международной выставки-форума «Россия» в Москве, сообщает пресс-слжуба Минмолодежи республики.



На площадке республики гостей ждут мастер-классы, лекции и национальные угощения. Руководители и активисты молодежных организаций расскажут об успешных проектах региона. Молодые люди, которые сами развивались в этой сфере, поделятся своим опытом.

Представители молодежного центра «Сәләт», экстрим-парка «Урам», «Созвездие — Йолдызлык», арт-резиденции RE'ACTOR и других организаций расскажут о своей деятельности. Также гостям покажут региональные достижения в формате видеороликов и видеовизиток молодых татарстанцев, добившихся успехов в разных областях.

Познакомиться с культурой Татарстана помогут мастер-классы от Молодежной ассамблеи народов РТ и молодежного центра «Сәләт». Здесь же можно сделать фотографию на фоне гигантского чак-чака, создать открытку с надписью с помощью роботизированной ручки, отправиться на виртуальную велопрогулку по набережной Казани, побывать в самом большом экстрим-парке «Урам» и узнать больше об истории основания столицы республики и о достопримечательностях Татарстана.

Также запланирована презентация ключевых результатов молодежной политики и рекордов молодежи страны во всех направлениях: от науки, волонтерства и карьеры до искусства, молодежного туризма и предпринимательства. В презентации примут участие выдающиеся молодые люди, каждый из которых по-своему самореализуется благодаря возможностям экосистемы.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко