Новости промышленности

03:48 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

КАМАЗ начал производство материала для кабин К5, который раньше закупался в Германии

02:25, 11.02.2024

Российский автогигант КАМАЗ освоил производство смолонаполненных базальтовых ват, которые используются для термошумоизоляции большегрузов К5. Этот материал ранее закупался в Германии, сообщает Chelny-biz.ru.

Работу начали совместно с несколькими предприятиями страны. В первую очередь вышли на компанию, которая добывает базальт, крошит его, плавит и растягивает в волокна. Но для придания материалу нужных свойств необходимо было также насытить его поликонденсационной смолой, сохранив однородную структуру. За год задача была успешно выполнена.

Теперь КАМАЗ может использовать в производстве материал, который раньше в России не производился.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко
ПромышленностьМашиностроениеБизнесТранспорт Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также