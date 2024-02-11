КАМАЗ начал производство материала для кабин К5, который раньше закупался в Германии

Российский автогигант КАМАЗ освоил производство смолонаполненных базальтовых ват, которые используются для термошумоизоляции большегрузов К5. Этот материал ранее закупался в Германии, сообщает Chelny-biz.ru.



Работу начали совместно с несколькими предприятиями страны. В первую очередь вышли на компанию, которая добывает базальт, крошит его, плавит и растягивает в волокна. Но для придания материалу нужных свойств необходимо было также насытить его поликонденсационной смолой, сохранив однородную структуру. За год задача была успешно выполнена.

Теперь КАМАЗ может использовать в производстве материал, который раньше в России не производился.



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Маргарита Головатенко