Промышленная выработка в Челнах выросла почти на 20%

Набережные Челны показали высокие результаты по уровню промышленной выработки за 2023 год. Город вошел в десятку лучших районов Татарстана. В декабре индекс промпроизводства составил 115,8% (небольшое падение по сравнению с предыдущим месяцем), сообщает Chelny-biz.ru.



Годовой индекс составил 119,5%. Для сравнения, в 2022 году Челны стабильно показывали более низкие результаты.

Тукаевский район также продемонстрировал хороший результат по итогам декабря: индекс промпроизводства достиг 135,7%. Однако в годовом исчислении район оказался в числе аутсайдеров Татарстана: индекс составил всего 99,2%.

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Маргарита Головатенко