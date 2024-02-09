В России выделили средства на выплаты детям, пострадавшим из-за обстрелов

Правительство России выделило средства на единовременные выплаты в 100 тысяч рублей для детей, пострадавших из-за украинских обстрелов, сообщает «РИА Новости».



Выплаты предусмотрены для семей детей, которые получили увечье (ранение, травму, контузию) на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей или на территории регионов, прилегающих к районам проведения специальной военной операции, следует из документа.

В 2024 году на эти цели направят 40,8 млн рублей. До 1 февраля 2025 года Минтруд представит доклад в правительство.

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Маргарита Головатенко