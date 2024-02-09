«Новатэк» выплатит дивиденды в размере 44,09 рубля на акцию
Совет директоров «Новатэка» рекомендовал выплатить дивиденды за второе полугодие 2023 года в размере 44,09 руб. на акцию.
Сейчас акции компании торгуются в пределах 1 445 рублей. Дивидендная доходность превысит 3%.
Для получения дивидендов нужно купить бумаги до 25 марта.
В прошлом году компания дважды выплачивала дивиденды. В апреле их размер был утвержден на уровне 60,58 руб. за акцию, в октябре владельцы ценных бумаг получили 34,5 руб. на одну акцию.
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