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«Новатэк» выплатит дивиденды в размере 44,09 рубля на акцию

16:58, 09.02.2024

Совет директоров «Новатэка» рекомендовал выплатить дивиденды за второе полугодие 2023 года в размере 44,09 руб. на акцию.

Сейчас акции компании торгуются в пределах 1 445 рублей. Дивидендная доходность превысит 3%.

Для получения дивидендов нужно купить бумаги до 25 марта.

В прошлом году компания дважды выплачивала дивиденды. В апреле их размер был утвержден на уровне 60,58 руб. за акцию, в октябре владельцы ценных бумаг получили 34,5 руб. на одну акцию.

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ЭкономикаИнвестиции
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