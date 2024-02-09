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Московская биржа не будет проводить торги 23 февраля

16:20, 09.02.2024

В пятницу, 23 февраля, торги на Московской бирже проводиться не будут. Об этом сообщили представители торговой площадки.

Там сообщили, что биржа будет работать в остальные дни по расписанию.

День защитника Отечества ежегодно отмечают 23 февраля. Он считается официальным выходным днем.

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