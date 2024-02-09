Курсы валют на Мосбирже показали резкие, но короткие колебания

Курсы доллара и евро на Московской бирже продемонстрировали резкий рост, а затем в ту же минуту отыграли обратно.

По данным на 14.15 по мск, доллар резко вырос до отметки в 93,53 рубля (+2,95%), а затем упал до 90,81 рубля (-0,04%).

В последний раз курс доллара превышал 93 рубля 7 декабря 2023 года. В то же время евро показывало похожую динамику, сначала достигнув 98,58 рубля (+0,68%), а затем снизившись до 97,77 (-0,15%).

К 14.35 по мск доллар находился на уровне 90,88 рубля (+0,03%), евро торговался на отметке в 97,89 рубля (-0,03%), курс юаня — 12,553 рубля (-0,04%).

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