В Татарстане оштрафовали авиакомпанию «Победа»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Авиакомпания «Победа» получила штраф в размере 26 тысяч рублей за то, что оставила пассажиров без горячего питания по истечении шести часов ожидания рейса. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, инцидент произошел еще в ноябре прошлого года в аэропорту Бегишево. Из-за тумана на 9 часов задержался рейс № DP 6846, который вылетал в Шереметьево.

При таких условиях авиакомпания обязана обеспечить пассажиров прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух часов и обеспечить горячим питанием при ожидании более четырех часов.

— В этой связи Камский транспортный прокурор внес руководителю авиакомпании представление. По материалам транспортной прокуратуры Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан привлекло авиакомпанию к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов) с назначением штрафа в размере 26 тысяч рублей. Исполнение наказания контролируется транспортной прокуратурой, — рассказали в пресс-службе.

Год назад авиакомпанию оштрафовали за похожее нарушение. Тогда сумма штрафа составила 22 тысячи рублей.

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Айрат Назипов