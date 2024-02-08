«Ак Барс» обыграл на своем льду «Трактор»

Фото: realnoevremya.ru/Олег Исаков

Казанский «Ак Барс» на своем льду сломил сопротивление челябинского «Трактора» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:1 (0:0,1:0,1:1).

Первую заброшенную шайбу в поединке зрители увидели в середине матча — на 32-й минуте отличился форвард «барсов» Семен Кошелев. Форвард гостей Максим Шабанов сравнял счет на 45-й минуте. Однако усилиями Артема Лукоянова казанцы снова вышли вперед. Больше голов зрители не увидели.

После победы «Ак Барс» обошел «Автомобилист» и поднялся на 4-е место в турнирной таблице в Восточной конференции. В 60 матчах подопечные Зинэтулы Билялетдинова набрали 74 очка.

Следующую игру татарстанские хоккеисты проведут в Уфе против ХК «Салават Юлаев». «зеленое дерби» начнется 10 февраля в 14:30.

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Айрат Назипов