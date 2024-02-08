В Татарстане создали оргкомитет по проведению в республике Года семьи

Власти Татарстана создали организационный комитет по проведению в 2024 году в республике Года семьи. Его возглавила заместитель премьер-министра региона Лейла Фазлеева.

У председателя оргкомитета будут два заместителя: глава Минтруда Татарстана Эльмира Зарипова и начальник Управления ЗАГС кабмина республики Гульшат Нигматуллина. Начальник отдела по вопросам частно-государственного партнерства в социальной сфере Управления социального развития Аппарата кабмина республики Аделя Камалиева стала секретарем оргкомитета.

Членами оргкомитета стали 30 человек.

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