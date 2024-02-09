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Сегодня в Казани гололедица и до -15 градусов

06:30, 09.02.2024

В пятницу, 9 февраля, в Казани ожидается облачная погода со снегом. Такой прогноз озвучили в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в столице республики прогнозируется от -13 до -15 градусов. Ветер западный, юго-западный 6—11 м/с, местами с порывами до 14 м/с. На дорогах сохраняется гололедица.

В целом по Татарстану ожидается от -10 до -15 градусов. На дорогах будет гололедица, местами снежные заносы.

Нафиса Миннехузина
Татарстан
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