Сегодня в Казани гололедица и до -15 градусов

В пятницу, 9 февраля, в Казани ожидается облачная погода со снегом. Такой прогноз озвучили в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в столице республики прогнозируется от -13 до -15 градусов. Ветер западный, юго-западный 6—11 м/с, местами с порывами до 14 м/с. На дорогах сохраняется гололедица.

В целом по Татарстану ожидается от -10 до -15 градусов. На дорогах будет гололедица, местами снежные заносы.



Нафиса Миннехузина