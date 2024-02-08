Движение на семи казанских улицах ограничат до осени

В Казани ограничат движение автомобилей на семи улицах. Об этом сказано в сборнике документов мэрии Казани.

В связи с ремонтом ливневой канализации с 29 января по 30 сентября будет ограничено движение на участках от ул. Марселя Салимжанова до дома №54а по ул. Хади Такташа и до ул. Нурсултана Назарбаева.

Кроме того, в Казани собираются установить лифты надземных пешеходных переходов. Из-за проведения работ движение ограничат с 29 января по 30 ноября на следующих участках:



по ул. Оренбургский тракт в районе здания №209б в сторону пр. Победы и ул. Братьев Батталовых;

по ул. Фатыха Амирхана в районе дома №17 в сторону ул. Чистопольской и пр. Ямашева;

по ул.Павлюхина в районе пересечения с ул.Халева.

В ночное время движение транспорта будет перекрыто по пр. Ямашева в районе здания №35 в сторону улиц Сибирский тракт и Чистопольской и в районе пересечения проспекта Победы с ул. Академика Глушо.



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Галия Гарифуллина