В Казанском зооботсаду снесут здание львятника

В Казанском зооботсаду снесут здание львятника, который был построен в 1960 году. Соответствующий документ размещен на сайте Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.



Согласно экспертизе, здание львятника имеет большой физический износ (71%) и находится в аварийном состоянии.

Перед сносом здания необходимо будет подготовить сигнальные ограждения мест производства демонтажных работ, а также устроить подъезд строительной техники и автомобилей на территорию строительной площадки и к местам производства работ и временные бытовые помещения. Строительная площадка должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения.



В рамках демонтажных работ будут разобраны кровельное покрытие, деревянные конструкции скатных крыш, чердачного перекрытия, наружные и внутренние стены, полы и фундамент. Кроме того, будут демонтированы окна, витражи и двери по периметру здания.

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Галия Гарифуллина