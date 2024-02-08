Новости бизнеса

09:47 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

В Казани приостановили движение троллейбусов №5, 9 и 12

08:56, 08.02.2024 1

В Казани в районе остановки «Ул. Кул Гали» по ул. Фучика произошло повреждение контактной сети неустановленным негабаритным транспортом. Об этом предупредили в МУП «Метроэлектротранс».

Из-за этого временно приостановлено движение троллейбусных маршрутов №5, 9 и 12.

На месте уже работают аварийные службы для восстановления работы контактной сети. Однако пассажиров попросили заранее спланировать свой маршрут.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Илина Хакимова
БизнесТранспортПроисшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:13
    Эти троллейбусы вообще убрать надо с улиц города, воздух возят, мешают движению , лучше по этим маршрутам пустить автобусы.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть715
  • Нижнекамскнефтехим116.15
  • Казаньоргсинтез110.8
  • КАМАЗ199.3
  • Нижнекамскшина86.6
  • Таттелеком1.121