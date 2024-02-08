В Казани приостановили движение троллейбусов №5, 9 и 12

В Казани в районе остановки «Ул. Кул Гали» по ул. Фучика произошло повреждение контактной сети неустановленным негабаритным транспортом. Об этом предупредили в МУП «Метроэлектротранс».

Из-за этого временно приостановлено движение троллейбусных маршрутов №5, 9 и 12.

На месте уже работают аварийные службы для восстановления работы контактной сети. Однако пассажиров попросили заранее спланировать свой маршрут.



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Илина Хакимова