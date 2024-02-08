После обработки 93% бюллетеней на выборах президента Азербайджана побеждает Алиев с 92% голосов

На внеочередных выборах президента Азербайджана одерживает победу действующий глава республики Ильхам Алиев. После обработки 93% бюллетеней он набрал 92,05% голосов. Об этом сообщил глава ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов на пресс-конференции, передает телеканал AzTv.

Для Ильхама Алиева это будет уже пятый срок на посту президента республики.

В ЦИКе также сообщили, что самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев набрали 2,19% и 0,53% голосов соответственно, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта — 0,8%, Фазиль Мустафа от партии «Великое созидание» — 2%, Эльшад Мусаев от партии «Великий Азербайджан» — 0,67%, Гудрат Гасангулиев от партии «Народный фронт целостного Азербайджана» — 1,76%.



Ранее говорилось, что на выборах президента Азербайджана явка составила 76,73%. Всего проголосовало 4 млн 971,032 тыс. избирателей.



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Илина Хакимова