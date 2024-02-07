Handelsblatt: немецкое правительство готовится национализировать «дочки» компании «Роснефть»
Правительство Германии планирует национализировать дочерние предприятия «Роснефти». Об этом пишет издание Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники.
В материале говорится о нефтяной компании Rosneft Deutschland и других дочерних предприятиях. При этом окончательное решение о национализации еще не принято.
В декабре «Роснефть» подала конституционную жалобу в Федеральный административный суд Германии против передачи ее дочерних предприятий под внешнее управление германского Федерального сетевого агентства.
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