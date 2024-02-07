В Юдино мужчина выбросил ребенка из окна — его задержали

В Юдино задержали мужчину, который выбросил ребенка из окна, об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

По данным Mash, в квартире, где проживал мужчина, были трое детей. В снег он бросил девочку двух лет. Еще двум детям — две недели и три года. По словам соседей, мужчина снимает квартиру со своей женой.



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Маргарита Головатенко