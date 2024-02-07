Из-за ДТП на улице Декабристов в Казани образовалась огромная пробка на Кремлевской дамбе
Из-за ДТП на улице Декабристов в Казани образовалась огромная пробка на Кремлевской дамбе.
Автобус встал поперек дороги, заняв три полосы. Водителям приходится объезжать ДТП по оставшимся полосам. Движение троллейбусов на участке парализовано.
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