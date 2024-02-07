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Из-за ДТП на улице Декабристов в Казани образовалась огромная пробка на Кремлевской дамбе

15:43, 07.02.2024 1
Из-за ДТП на улице Декабристов в Казани образовалась огромная пробка на Кремлевской дамбе
Фото: скриншот realnoevremya.ru/«Яндекс.Карты»

Из-за ДТП на улице Декабристов в Казани образовалась огромная пробка на Кремлевской дамбе.

Автобус встал поперек дороги, заняв три полосы. Водителям приходится объезжать ДТП по оставшимся полосам. Движение троллейбусов на участке парализовано.

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Маргарита Головатенко
ОбществоПроисшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:22
    надеюсь, физически, никто не пострадал
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