Прокуратура в Татарстане начала проверку по факту застрявшей в снегу скорой

Нурлатская прокуратура начала проверку после информации о карете скорой помощи, застрявшей в снегу, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Как сообщает Mash, помощь требовалась ребенку, который начал задыхаться от аллергии. Врачи, выехавшие на экстренный вызов, не смогли добраться до больницы — пришлось звонить по номеру 112. Ребенка доставили в медучреждение уже прибывшие на место сотрудники полиции.

Прокуратура даст правовую оценку работе коммунальных служб, ответственных за уборку снега на участке. Будет поставлен вопрос об ответственности виновных должностных лиц.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко