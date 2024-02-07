Сеть АЗС «ТАИФ-НК» приготовила подарки ко Дню всех влюбленных

Фото: Максим Платонов / realnoevremya.ru

В одной из крупнейших сетей автозаправочных станций в Республике Татарстан и Поволжье — ООО «ТАИФ-НК АЗС» стартовала специальная акция ко Дню всех влюбленных. Для тех, кто влюблен в сеть АЗС «ТАИФ-НК», разыгрывается 14 подарочных сертификатов номиналом по 2 000 рублей каждый.

Для того чтобы стать участником специальной акции и претендовать на один из призов, в срок до 12 февраля 2024 года нужно выполнить три простых условия:

Подписаться на телеграм-канал: t.me/taif_azs;

Сфотографироваться на фоне АЗС «ТАИФ-НК»; «ТАТНЕФТЕПРОДУКТ»; «Автодорстрой»;

Выложить фото в соцсети «ВКонтакте» с указанием хештега: #выбираютаифнказс.

Реклама ООО «ТАИФ-НК АЗС». предоставлено realnoevremya.ru ООО «ТАИФ-НК АЗС»

14 февраля — в День всех влюбленных, внутренняя комиссия определит 14 победителей. Результаты акции, список победителей и другие подробности в течение недели после определения победителей будут размещены на сайте ООО «ТАИФ-НК АЗС».