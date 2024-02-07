Сеть АЗС «ТАИФ-НК» приготовила подарки ко Дню всех влюбленных
В одной из крупнейших сетей автозаправочных станций в Республике Татарстан и Поволжье — ООО «ТАИФ-НК АЗС» стартовала специальная акция ко Дню всех влюбленных. Для тех, кто влюблен в сеть АЗС «ТАИФ-НК», разыгрывается 14 подарочных сертификатов номиналом по 2 000 рублей каждый.
Для того чтобы стать участником специальной акции и претендовать на один из призов, в срок до 12 февраля 2024 года нужно выполнить три простых условия:
- Подписаться на телеграм-канал: t.me/taif_azs;
- Сфотографироваться на фоне АЗС «ТАИФ-НК»; «ТАТНЕФТЕПРОДУКТ»; «Автодорстрой»;
- Выложить фото в соцсети «ВКонтакте» с указанием хештега: #выбираютаифнказс.
14 февраля — в День всех влюбленных, внутренняя комиссия определит 14 победителей. Результаты акции, список победителей и другие подробности в течение недели после определения победителей будут размещены на сайте ООО «ТАИФ-НК АЗС».ОбществоАвто Татарстан ТАИФ-НК АЗС
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