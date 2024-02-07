В Татарстане продлили ограничение движения на трассе М-5 «Урал»

В Татарстане, Башкортостане и Оренбургской области продлили ограничение движения для пассажирского и грузового транспорта на участке трассы М-5 «Урал».

Сегодня его ввели в связи со снегопадом в 6.00 и рассчитывали снять в 13.00. Однако вместо этого продлили.

Движение ограничено на участке трассы федерального значения Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск. Проехать нельзя будет с 1194+500 км (н. п. Северное) по 1370+000 км (н. п. Буздяк). Ограничение снимут, как только погода улучшится.

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Маргарита Головатенко