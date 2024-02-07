Посольство России в США: блокировка YouTube-каналов ВГТРК — «очередная попытка подавления инакомыслия»

Посольство России в США прокомментировало блокировку YouTube-каналов Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). В частности, в списке оказались редакции из Ростова-на-Дону, Пскова, Вологды и Мурманска.

— Данные шаги говорят об очередной попытке подавления инакомыслия. К слову, о тотальной цензуре в современных США сегодня предельно четко высказался журналист Т. Карлсон, — сказано в комментарии.

При попытке поиска указанных каналов на YouTube в строке поисковика продолжают отображаться видео, опубликованные ранее. Однако переходя на сам канал, пользователи видят уведомление: «Этот канал недоступен для просмотра в вашей стране».

скриншот realnoevremya.ru/youtube.com

В посольстве подчеркнули, что редакциям не было предоставлено «никаких пояснений относительно таких запретительных действий». Помимо этого, там подчеркнули, что это уже «не первый случай злоупотребления медиаплатформой своим практически монопольным положением».

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Илина Хакимова