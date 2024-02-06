СМИ: погиб экс-президент Чили
Экс-президент Чили Себастьян Пиньера умер при крушении вертолета. Авария произошла на юге страны, передает газета La Nación.
Как сообщает издание, вертолет потерпел крушение в регионе Лос-Риос. На борту насчитывалось четыре человека.
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