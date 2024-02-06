Пять казанских вузов получили более 4,6 миллиарда рублей в качестве грантов

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

Пять казанских вузов попали в госпрограмму поддержки «Приоритет 2030». Более 4,5 млрд рублей гранта получат КФУ, КНИТУ-КАИ, КХТИ, КГЭУ И КГМУ, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Кадры для науки готовят со школьной скамьи на базе IT лицея КФУ и Инженерного лицея КАИ, созданы специализированные научные центры (СУНЦ).



— В 2021—2023 годах на развитие СУНЦ этих вузов выделено федеральной субсидии на общую сумму 850 млн рублей. Нужно сказать, что Татарстан является единственным регионом, который получил право на создание сразу двух подобных объектов. Получается, это в системе общего образования, — рассказал на брифинге в кабмине министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин.

Кроме того, многие изменения произошли в работе Академии наук Татарстана. Одна из целей перемен — сближение науки и производства.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина