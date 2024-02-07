В Набережных Челнах одна из самых низких смертностей в Татарстане

В 2023 году в Набережных Челнах скончались 4 877 человек. Как рассказала начальник управления ЗАГС города Равиля Зарипова, это один из самых низких показателей в республике.

— По показателю смертности на тысячу человек населения наш город имеет один из самых низких показателей — 8,9. По республике этот показатель равен 10,7. Из общего числа актов о смерти 57% приходится на регистрацию смерти мужчин, 43% женщин, — цитирует ее Chelny-biz.ru.

Также Набережные Челны занимают второе место в республике по количеству зарегистрированных актов о рождении. В 2023 году в городе родилось 5 369 малышей, из них 52% мальчиков и 48% девочек.

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