В Татарстане стартуют съемки третьего сезона телепроекта «Тархан»

С 13 по 16 февраля в Национальной библиотеке Татарстана пройдут съемки третьего сезона историко-культурного конкурса «Тархан». Проект реализуется Министерством культуры республики и Институтом международных отношений КФУ. Победители проекта получают приоритетное право поступления в университет на профиль «История тюркских народов».



В заочном этапе конкурса приняли участие более 500 школьников и студентов ссузов из 186 населенных пунктов Астраханской, Саратовской областей и 12 муниципальных районов Татарстана. Четверо участников из Казани и Аксубаево повторно примут участие в третьем сезоне проекта.

Отборочный тур третьего сезона был посвящен истории России. Трое участников набрали 49 баллов из 50 возможных — это три десятиклассницы. Самыми многочисленными участниками интеллектуального десанта стали школьники из Казани — 13 человек зарегистрировались в отборочном туре.

Игры 1/8 финала будут проходить в Национальной библиотеке Татарстана. Темой станет история и культура России и Татарстана в домонгольский период. В четвертьфинале участники глубже погрузятся в историю жизни Федора Шаляпина и 220-летнюю историю Казанского федерального университета. Финал впервые пройдет в городе Болгаре.

Для подготовки участников на сайте телепроекта размещены 20 видеоуроков истории от ведущего телепроекта — заведующего кафедрой обществоведческого и исторического образования Института международных отношений КФУ, профессора, доктора исторических наук Раиля Фахрутдинова. Еще у телепроекта в этом году впервые появятся амбассадоры.

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Маргарита Головатенко