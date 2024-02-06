Казань заняла 4-е место в рейтинге городов по доступности работы с высокой зарплатой

Казань попала в топ-5 российских городов в рейтинге по доступности работы с высокой зарплатой. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob.

Казанцы оценили доступность работы с высокой зарплатой на 2,63 балла.

Примечательно, что в 2022 году этот показатель равнялся 2,50 балла, таким образом, за два года прирост составил +5%.

Однако легче всего найти высокооплачиваемую работу в Москве.

Там доступность трудоустройства по специальности столичные жители оценили в 3 балла. На втором месте — Красноярск и Санкт-Петербург с 2,81 балла. Третье место занимает Екатеринбург со средней оценкой 2,67 балла.

Самый большой прирост показателя доступности хорошей работы показали Ростов-на-Дону, Краснодар и Волгоград: +15% за 2 года. Однако Волгоград по-прежнему остается на последнем месте рейтинга.

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Илина Хакимова