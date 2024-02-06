Новости происшествий

14:48 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Прокуратура в Казани организовала проверку после обрушения крыши пункта приема металла

13:25, 06.02.2024 1

Прокуратура в Казани организовала проверку после обрушения крыши пункта приема металла, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Обрушилась крыша здания ООО «Втормет» в Московском районе города. По предварительным данным, крыша могла обрушиться из-за снега.

На место происшествия выехала прокурор Московского района Казани Ольга Малых. Организована проверка, выясняются обстоятельства случившегося.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:56
    вот вот крыши жилых домов начнут рушится их то не чистят отснега а снегопад опятьрекордный
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также