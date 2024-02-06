Прокуратура в Казани организовала проверку после обрушения крыши пункта приема металла
Прокуратура в Казани организовала проверку после обрушения крыши пункта приема металла, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
Обрушилась крыша здания ООО «Втормет» в Московском районе города. По предварительным данным, крыша могла обрушиться из-за снега.
На место происшествия выехала прокурор Московского района Казани Ольга Малых. Организована проверка, выясняются обстоятельства случившегося.
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