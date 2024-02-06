Заболеваемость коронавирусом в России выросла на 7,2% за неделю

За прошлую неделю в России выявили на 7,2% больше случаев заболевания коронавирусом, чем неделей ранее, сообщил в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.



Прирост заболеваемости отметили в 39 регионах страны. В 37 регионах увеличилось количество госпитализаций.

По данным штаба, за неделю выздоровели 24 254 человека, что на 8% меньше, чем неделей ранее, а скончались 107 пациентов.

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Маргарита Головатенко