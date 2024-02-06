Новости общества

13:16 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Заболеваемость коронавирусом в России выросла на 7,2% за неделю

11:44, 06.02.2024

За прошлую неделю в России выявили на 7,2% больше случаев заболевания коронавирусом, чем неделей ранее, сообщил в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Прирост заболеваемости отметили в 39 регионах страны. В 37 регионах увеличилось количество госпитализаций.

По данным штаба, за неделю выздоровели 24 254 человека, что на 8% меньше, чем неделей ранее, а скончались 107 пациентов.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также