Казань «встала» в 9-балльных пробках

Фото: скриншот realnoevremya.ru/«Яндекс. Карты»

Утром вторника пробки в Казани достигли 9 баллов. Сложная дорожная ситуация практически во всех районах столицы Татарстана, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».



Многокилометровые пробки растянулись на подъездах в Казань, в частности, на Фермерском и Горьковском шоссе, Оренбургском тракте, ул. Центральной, Олимпийской и Кул Гали.

скриншот realnoevremya.ru/«Яндекс. Карты»

Значительно затруднено движение и на проспекте Победы. Сильные пробки наблюдаются также на пр. Универсиады, ул. Рихарда Зорге, Родины, Юлиуса Фучика, Хусаина Мавлютова, Даурской, Гвардейской, Альберта Камалеева, Аделя Кутуя, Николая Ершова и Вишневского.

Движение в центре города тоже значительно затруднено. Сложная дорожная ситуация сложилась на ул. Габдуллы Тукая, Пушкина, Бутлерова и на Кировской дамбе.

скриншот realnoevremya.ru/«Яндекс. Карты»

Тяжелая дорожная ситуация и в Кировском, Московском и Авиастроительном районах Казани. Сильно затруднено движение на ул. Фатыха Амирхана, а также на пр. Ямашева (на подъезде к мосту «Миллениум»).

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Илина Хакимова