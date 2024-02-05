У короля Великобритании Карла III выявили рак

У короля Великобритании Карла III выявили рак, врачи рекомендовали ему отложить публичные обязанности, сообщает RT со ссылкой на Букингемский дворец.

— Во время этого вмешательства была отмечена отдельная проблема, вызывающая беспокойство, и впоследствии диагностирована как форма рака, — говорится в заявлении.

75-летний король Великобритании был доставлен в лондонскую больницу для лечения простаты.

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