Сегодня в Казани до -3 градусов и мокрый снег

Фото: realnoevremya.ru

В Казани во вторник, 6 февраля, ожидается облачная погода и мокрый снег. Такой прогноз дали в Гидрометцентре по Татарстану.

Максимальная температура воздуха днем от -1 до -3 градусов. Утром в отдельных районах будет метель и гололедица. Ветер юго-восточный 5—10 м/с, местами с порывами до 18 м/с. На дорогах снежные заносы и гололедица.

В Татарстане прогнозируется от 0 до -5 градусов. Утром и днем местами мокрый снег. Местами метель. На дорогах сохраняется гололедица.



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