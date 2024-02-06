Недостаточно для содержания семьи: как замужние жительницы Казани оценивают доходы мужей

Согласно опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 6 из 10 замужних жительниц Казани считают, что доходов их мужей недостаточно для того, чтобы содержать семью в одиночку. При этом 30% из них готовы отказаться от карьеры и стать домохозяйкой, если доходы мужа вырастут.

Только 24% опрошенных женщин назвали зарплаты своих мужей достаточно высокими, чтобы в одиночку содержать семью. Однако стать домохозяйкой согласилась бы лишь каждая седьмая из них, это в два раза меньше, чем среди горожанок, чьи супруги зарабатывают недостаточно.

Чаще других о готовности отказаться от работы и посвятить себя дому и семье говорили женщины с доходом до 50 тыс. рублей в месяц — 34% среди тех, чьи мужья не смогут содержать семью, работая в одиночку, и 17% среди женщин, чьи вторые половины получают хорошую зарплату. Женщины с доходом от 100 тыс. рублей не хотят погрязнуть в быту. Готовность отказаться от карьеры в пользу бытовых и семейных забот женщины моложе 34 лет выражают реже тех, кто старше.

Стоит отметить, что 28% состоящих в браке мужчин готовы оставить карьеру и стать домохозяином, если доходов жены будет хватать на обеспечение семьи. Такая перспектива привлекает респондентов в возрасте от 35 до 44 лет (32%) чаще более молодых и более зрелых мужчин.

Больше всего желающих остаться на хозяйстве — среди респондентов с доходом до 50 тыс. рублей в месяц (34%). Мужчины с доходом от 100 тыс. рублей против того, чтобы заниматься только домашним хозяйством в ущерб карьере.

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