Новости общества

04:03 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Из РКБ выписали пациентку после удаления гигантской кисты яичника

02:36, 06.02.2024

Сегодня из отделения хирургии №2 РКБ выписали 56-летнюю женщину, которой удалили гигантскую кисту яичника.

В последнее время женщина сильно похудела. А в животе появился дискомфорт и стало прощупываться образование больших размеров. В отделении хирургии №2 специалисты диагностировали тератому левого яичника и запланировали операцию. За час врачи РКБ убрали образование.

Сегодня стало известно, что женщину отпустили домой.

ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также