Из РКБ выписали пациентку после удаления гигантской кисты яичника
Сегодня из отделения хирургии №2 РКБ выписали 56-летнюю женщину, которой удалили гигантскую кисту яичника.
В последнее время женщина сильно похудела. А в животе появился дискомфорт и стало прощупываться образование больших размеров. В отделении хирургии №2 специалисты диагностировали тератому левого яичника и запланировали операцию. За час врачи РКБ убрали образование.
Сегодня стало известно, что женщину отпустили домой.ОбществоМедицина Татарстан
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