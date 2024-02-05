Бизнес-омбудсмен Татарстана посетил следственный изолятор №2

Уполномоченный при раисе Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев посетил казанский следственный изолятор №2.

Он осмотрел камеры режимных корпусов, где содержатся подозреваемые и обвиняемые по уголовным делам в сфере предпринимательской деятельности.



Во время посещения следственного изолятора бизнес-омбудсмен встретился с тремя предпринимателями, дал разъяснения и принял в работу одно обращение. Жалоб на условия содержания в СИЗО не поступило.

Бизнес-омбудсмена республики сопровождали начальник Управления по соблюдению прав человека в УИС Андрей Фадеев и начальник СИЗО-2 УФСИН России по республике Арслан Сулайманов.

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Маргарита Головатенко