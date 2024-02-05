МТС-банк может увеличить капитал и заявить о листинге

Акционеры МТС-банка на заседании 7 марта рассмотрят вопросы об увеличении уставного капитала и об обращении с заявлением о листинге кредитной организации.

По словам источника «Интерфакса», знакомого с планами банка, МТС-банк планирует предусмотреть техническую возможность для потенциального размещения акций в рамках IPO при благоприятных рыночных условиях.

Размер потенциального размещения будет зависеть от ситуации на рынке и решения МТС. Если решение о сделке будет принято, размещение будет проходить в формате cash in через выпуск новых акций, МТС продавать акции не будет.



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Маргарита Головатенко