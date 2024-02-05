В рамках развития сельских территорий в Шемордане построят очистные сооружения за 66 млн рублей
В селе Шемордан Сабинского района Татарстана построят новые очистные сооружения и заменят канализационные колодцы. Стоимость работ оценивается в 66 млн рублей, выяснило «Реальное время».
Как пояснили в Минстрое республики, работы ведутся в рамках реализации проектов по комплексному развитию сельских территорий. Проектная мощность биологических очистных сооружений должна составить 1 тысячу кубометров в сутки.
Куратором программы выступает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана.
Напомним, на территории татарстанского поселка Высокая Гора построят новые очистные сооружения стоимостью более 132,8 млн рублей. Вместе с ними населенный пункт получит и новую систему водоотведения. Необходимость в появлении новых объектов вызвана тем, что имеющиеся объекты были возведены еще в прошлом веке.
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