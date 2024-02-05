Челнинский бронеавтомобиль «Титан» и БПЛА «Орлан» с казанскими «глазками»

Фото: бронеавтомобиль "Титан". Предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО "Ремдизель"

На Всемирной оборонной выставке World Defence Show — 2024 представили бронеавтомобиль специального назначения «Титан», собираемый ОАО «Ремдизель», сообщила пресс-служба компании. Он экспонируется в общем павильоне «Рособоронэкспорта», где собраны лучшие образцы военной техники и вооружений РФ.

Решение о включении «Титана» в зарубежную экспозицию было принято в связи с высоким спросом на новую бронетехнику: «В 2023 году специалисты службы внешнеэкономической деятельности «Ремдизеля» отметили высокий интерес и рост коммерческих предложений иностранных заказчиков на продукцию завода специальных автомобилей. В компании «Рособоронэкспорт» поддержали намерение увеличить присутствие российских защищенных автомобилей на зарубежных выставках», — отмечается в сообщении компании.

«Титан» — бронеавтомобиль специального назначения, предназначенный для перевозки личного состава, установки вооружения и специальной техники. Имеет высокий уровень противопульной и противоминной защиты для выполнения задач сухопутных войск специального назначения в различных условиях, отмечается в сообщении «Ремдизеля».

Большое место на экспозиции отводится беспилотной технике. Среди экспонатов — БПЛА семейства «Орлан», собираемых питерским «Специальный технологический центр» в партнерстве с казанским заводом ОАО «Электроприбор». Кроме того, на российском стенде показаны ПЗРК «Верба», военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, автоматы Калашникова.

Международная выставка по обороне и безопасности World Defence Show — 2024 организована Главным управлением военной промышленности Саудовской Аравии. Она проходит в столице Королевства Саудовская Аравия второй раз. Организаторы рассчитывают, что в перспективе форум займет центральное место среди аналогичных мероприятий. Организатором единой российской экспозиции традиционно выступает «Рособоронэкспорт» (входит в «Ростех»). Перед началом выставки глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев анонсировал, что масштаб российской экспозиции вырастет вдвое по сравнению с прошлогодней выставкой.

Луиза Игнатьева