Новости общества

11:10 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане построят 20 новых фельдшерско-акушерских пунктов за 185 млн рублей

10:07, 05.02.2024

В Татарстане запланировано строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Согласно информации на портале госзакупок, заказчиком выступает Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана.

Запланировано возвести 20 объектов в нескольких районах республики. На эти цели выделят более 185 млн рублей.

Новые ФАПы должны появиться в следующих населенных пунктах:

  • Верхнее Колчурино Алькеевского района;
  • деревня Ибря и Бикнарат Высокогорского района;
  • село Керекес Заинского района;
  • Большая Янгасала Камско-Устьинского района;
  • поселок им. Мичурина Лениногорского района;
  • Болгар Нижнекамского района;
  • Абрыскино Нурлатского района;
  • Кобяково Пестречинского района;
  • Балыклы Тюлячинского района;
  • Кряш-Буляк Ютазинского района.

Также ФАПы появятся в селах Крынды Агрызского района, Дальняя Ивановка Альметьевского района, Альмендерово Апастовского района, Бишня Зеленодольского района, Асан-Елга Кукморского района, Рангазар Сармановского района и Большая Турма Тетюшского района. Кроме того, два фельдшерско-акушерских пункта построят в Агерзе Азнакаевского района и Подлесном Бугульминского района.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также