В Татарстане построят 20 новых фельдшерско-акушерских пунктов за 185 млн рублей
В Татарстане запланировано строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Согласно информации на портале госзакупок, заказчиком выступает Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана.
Запланировано возвести 20 объектов в нескольких районах республики. На эти цели выделят более 185 млн рублей.
Новые ФАПы должны появиться в следующих населенных пунктах:
- Верхнее Колчурино Алькеевского района;
- деревня Ибря и Бикнарат Высокогорского района;
- село Керекес Заинского района;
- Большая Янгасала Камско-Устьинского района;
- поселок им. Мичурина Лениногорского района;
- Болгар Нижнекамского района;
- Абрыскино Нурлатского района;
- Кобяково Пестречинского района;
- Балыклы Тюлячинского района;
- Кряш-Буляк Ютазинского района.
Также ФАПы появятся в селах Крынды Агрызского района, Дальняя Ивановка Альметьевского района, Альмендерово Апастовского района, Бишня Зеленодольского района, Асан-Елга Кукморского района, Рангазар Сармановского района и Большая Турма Тетюшского района. Кроме того, два фельдшерско-акушерских пункта построят в Агерзе Азнакаевского района и Подлесном Бугульминского района.
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