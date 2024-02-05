С 2018 года в России было восстановлено более 100 тысяч км дорог

С 2018 года по национальному проекту «Безопасные качественные автомобильные дороги» в России построили или отремонтировали более 100 тысяч км дорог. Такие данные озвучил на пленарном заседании тематического дня «Инфраструктура и среда для жизни» на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ глава Бурятии, председатель комиссии Госсовета по направлению «Транспорт» Алексей Цыденов.

— В период с 2018 по 2023 год отремонтировано и построено по нацпроекту более 100 тыс. км дорог. Рекордный показатель. Это федеральные, региональные, местные дороги. <...> За рекордные три года, мы сегодня уже говорили, построена дорога Москва — Казань. 810 км нового строительства, — передает его слова ТАСС.



Цыденов также отметил, что с 2024 по 2028 год на приведение дорог в нормативное состояние в России будет выделено 15,7 трлн рублей. Такая сумма была утверждена в пятилетнем плане дорожной деятельности.

По словам председателя комиссии Госсовета, дороги в России уже стали безопаснее: число аварий с 2018 по 2023 год сократилось на 23%.

— Также в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» у нас идет программа модернизации общественного транспорта. Президент этому отдельно уделяет внимание. С 2021 по 2023 год за счет всех мер государственной поддержки более 7 тыс. транспортных средств — автобусов, троллейбусов, трамваев — обновлены. А на текущий 2024 год у нас планируется больше, чем за три предыдущих года, объем обновления транспортных средств именно общественного транспорта, — заявил Цыденов.

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Галия Гарифуллина