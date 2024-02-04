В программе «Лучше всех!» приняла участие 4-летняя Амилия Набиуллина из Казани
В программе «Лучше всех!» на Первом канале приняла участие четырехлетняя Амилия Набиуллина из Казани.
Девочка демонстрировала свой кулинарный талант — готовила бургеры. На шоу юного повара не оставили без подарков: Амилия получила медаль «Лучше всех!», рюкзачок со сладостями и мягкую игрушку.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым