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В программе «Лучше всех!» приняла участие 4-летняя Амилия Набиуллина из Казани

21:45, 04.02.2024
В программе «Лучше всех!» приняла участие 4-летняя Амилия Набиуллина из Казани
Фото: скриншот realnoevremya программы «Лучше всех!»

В программе «Лучше всех!» на Первом канале приняла участие четырехлетняя Амилия Набиуллина из Казани.

Девочка демонстрировала свой кулинарный талант — готовила бургеры. На шоу юного повара не оставили без подарков: Амилия получила медаль «Лучше всех!», рюкзачок со сладостями и мягкую игрушку.

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Галия Гарифуллина
Общество Татарстан
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