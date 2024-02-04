МИД Турции сообщил, что во время визита Путина планируется обсудить Газу и Сирию

Стамбул хотел бы обсудить газовый вопрос, зерновой коридор, а также ситуацию в Сирии и Газе в ходе визита президента России Владимира Путина. Такое заявление сделал глава МИД Турции Хакан Фидан.

— Во главе угла будет газовый вопрос, наше сотрудничество в энергетической области. Конечно же, строительство АЭС «Аккую» — большой двусторонний проект, — рассказал он в интервью телеканалу A Haber.

Фидан отметил, что президент Турции Реджеп Эрдоган «всегда держит в повестке» ситуацию в Сирии.

— Конечно же, будет обсуждена ситуация в Газе, — добавил глава турецкого МИД.

Напомним, российский лидер посетит Турцию в феврале. Об этом в конце января сообщил его помощник по международным делам Юрий Ушаков.



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Галия Гарифуллина