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Владимир Путин посетит Турцию в феврале

15:12, 29.01.2024 1

Президент России Владимир Путин посетит Турцию в феврале. Об этом сообщил его помощник по международным делам Юрий Ушаков.

— Да, готовится визит, — передает его слова RT.

В конце октября Владимир Путин поздравил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана со столетним юбилеем провозглашения республики. Глава российского государства подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Анкары будет и далее только развиваться.

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Иван Иванов
ОбществоВласть
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