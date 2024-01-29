Владимир Путин посетит Турцию в феврале
Президент России Владимир Путин посетит Турцию в феврале. Об этом сообщил его помощник по международным делам Юрий Ушаков.
— Да, готовится визит, — передает его слова RT.
В конце октября Владимир Путин поздравил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана со столетним юбилеем провозглашения республики. Глава российского государства подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Анкары будет и далее только развиваться.
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